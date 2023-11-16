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  • Осіння аномалія: на Дніпропетровщині досі квітне чарівна календула (ФОТО)

Осіння аномалія: на Дніпропетровщині досі квітне чарівна календула (ФОТО)

Сьогодні 20:05
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Цього року занадто багато природніх аномалій.

Новости Днепра про Осіння аномалія: на Дніпропетровщині досі квітне чарівна календула (ФОТО)

Так, нещодавно ми писали, що у центрі Дніпра помітили кущі помідорів – на них навіть є маленькі плоди. Крім того, у місті досі квітнуть первоцвіти та троянди.

Але на цьому природні сюрпризи не закінчилися – на Дніпропетровщині досі квітне календула.

Про це розповів Олександр Ванжа у ФБ-спільноті “Рослинний світ України”.

Осінь-23. Біля водойми горять помаранчеві вогники… Нагідки лікарські (календула лікарська). Дніпропетровщина. Приорілля. 13.11.2023 рік, – підписав він фото.

Новости Днепра про Осіння аномалія: на Дніпропетровщині досі квітне чарівна календула (ФОТО)

Новости Днепра про Осіння аномалія: на Дніпропетровщині досі квітне чарівна календула (ФОТО)

Зазначимо, нагідки лікарські (або календула лікарська) – це однорічна трав’яниста рослина роду нагідки. Вона має сильно виражені бактерицидні властивості відносно багатьох збудників хвороб, особливо стафілококів та стрептококів. Препарати на основі календули застосовують для лікування опіків, ран, для полоскання горла при хронічному тонзиліті та порожнини рота при стоматиті. Дуже часто нагідки вирощують для медичних потреб на спеціальних плантаціях, саджають на городах та присадибних ділянках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі помітили пташку-патріота (ФОТО).

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Новости Днепра про Осіння аномалія: на Дніпропетровщині досі квітне чарівна календула (ФОТО)Українська

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