“Ощадбанк” нібито почав блокувати картки мешканців Дніпра через неявку до ТЦК: чи так це

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Останнім часом у мережі поширюють інформацію про те, що “Ощадбанк” нібито почав блокувати картки клієнтів через неявку до ТЦК та СП. Детальнішу інформацію банк буцімто пропонує дізнатись у територіальному центрі комплектування, в якому людина перебуває на обліку.

Як доказ поширюють скріншот начебто повідомлення від фінустанови.

Але як виявилося, це черговий фейк російських пропагандистів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Верифікувавши інформацію в “Ощадбанку”, Центр повідомляє, що це фейк. Неявка в ТЦК та СП подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки. Відповідно, банківські рахунки можуть блокуватися через несплату штрафу за рішенням суду, а ніяк не на основі звернень ТЦК та СП, – йдеться у повідомленні Центру.

Зазначається, що, поширюючи таку брехню, російські пропагандисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення.

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