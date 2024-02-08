“Ощадбанк” нібито почав блокувати картки мешканців Дніпра через неявку до ТЦК: чи так це

Останнім часом у мережі поширюють інформацію про те, що “Ощадбанк” нібито почав блокувати картки клієнтів через неявку до ТЦК та СП. Детальнішу інформацію банк буцімто пропонує дізнатись у територіальному центрі комплектування, в якому людина перебуває на обліку.
Як доказ поширюють скріншот начебто повідомлення від фінустанови.
Але як виявилося, це черговий фейк російських пропагандистів.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Верифікувавши інформацію в “Ощадбанку”, Центр повідомляє, що це фейк. Неявка в ТЦК та СП подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки. Відповідно, банківські рахунки можуть блокуватися через несплату штрафу за рішенням суду, а ніяк не на основі звернень ТЦК та СП, – йдеться у повідомленні Центру.
Зазначається, що, поширюючи таку брехню, російські пропагандисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення.
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