Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Ощадбанк” нібито почав блокувати картки мешканців Дніпра через неявку до ТЦК: чи так це

“Ощадбанк” нібито почав блокувати картки мешканців Дніпра через неявку до ТЦК: чи так це

Сьогодні 12:52
просмотров

Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації!

Новости Днепра про

Останнім часом у мережі поширюють інформацію про те, що “Ощадбанк” нібито почав блокувати картки клієнтів через неявку до ТЦК та СП. Детальнішу інформацію банк буцімто пропонує дізнатись у територіальному центрі комплектування, в якому людина перебуває на обліку.

Як доказ поширюють скріншот начебто повідомлення від фінустанови.

Новости Днепра про

Але як виявилося, це черговий фейк російських пропагандистів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Верифікувавши інформацію в “Ощадбанку”, Центр повідомляє, що це фейк. Неявка в ТЦК та СП подається як адмінпорушення, а суди ухвалюють постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Таку постанову направляють у виконавчу службу, яка відкриває провадження і блокує рахунки. Відповідно, банківські рахунки можуть блокуватися через несплату штрафу за рішенням суду, а ніяк не на основі звернень ТЦК та СП, – йдеться у повідомленні Центру.

Зазначається, що, поширюючи таку брехню, російські пропагандисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі жителі перейменованої вулиці Софії Ковалевської вимагають повернути стару назву
Новини Дніпра
Сьогодні 13:42
У Дніпрі жителі перейменованої вулиці Софії Ковалевської вимагають повернути стару назву

У Дніпрі вимагають повернути перейменованій вулиці Софії Ковалевській попередню назву.

Де в Дніпрі знаходиться одна із найстаріших суконних фабрик та чому там пекли хліб (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:35
Де в Дніпрі знаходиться одна із найстаріших суконних фабрик та чому там пекли хліб (ФОТО)

Під час закладання міста його планували зробити промисловим центром. Першим…

“Бунтівний” полк із Дніпра розформують, а всіх спецпризначенців переведуть у “Лють” – Нацполіція
Новини Дніпра
Сьогодні 12:21
“Бунтівний” полк із Дніпра розформують, а всіх спецпризначенців переведуть у “Лють” – Нацполіція

У Дніпрі розформують полк особливого призначення після скандалу. Усіх спецпризначенців переведуть до…

Наче ось-ось впаде: у Дніпрі на проспекті Поля над головами людей нависає шматок фасаду (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 11:35
Наче ось-ось впаде: у Дніпрі на проспекті Поля над головами людей нависає шматок фасаду (ФОТО)

На проспекті Поля з балкона звисає шматок фасаду.

Наверх