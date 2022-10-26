Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяць

Однокімнатна квартира на масиві Березинський коштуватиме 6,5 тис грн на місяць. Знаходиться вона на 7 поверсі 12 поверхового будинку. У ній є вся потрібна техніка та меблі, набір посуду та постільної білизни. У квартиру проведено Інтернет, є навіть комп’ютер, яким квартирант може скористатися. Ремонт був косметичний, стіни та підлоги «прикриті» килимами.
Також можна зняти однокімнатну за 7 тис. грн на проспекті Миру. Насправді квартира двокімнатна, але в другій кімнаті знаходяться речі господарів, і тому вона закрита. Орендарю буде доступна одна кімната, кухня та ванна з туалетом. Є всі необхідні меблі, встановлено індивідуальне електричне опалення. Житло знаходиться на 9-му поверсі 16 поверхового будинку.
8 тис грн коштуватиме однокімнатна квартира неподалік Донецького шосе. Нещодавно тут було зроблено ремонт, відносно нові меблі. Знаходиться на другому поверсі панельного будинку. З великих плюсів житла – автономне опалення та низькі комунальні, як стверджується в оголошенні.
Стільки ж просять за двокімнатну квартиру на Лівобережному-3. У приміщенні нещодавно був ремонт, досить нові меблі, з техніки є не тільки водонагрівач, пральна машинка, а й мікрохвильова піч. Проведено Інтернет. Приймуть постояльця з маленьким песиком або слухняним кошеням.
Аналогічна ціна на оренду трикімнатного житла в районі Березинки. Квартира знаходиться на 9 поверсі 10 поверхового будинку. У ній є два дивани, холодильник та пральна машина. Ремонт був косметичний і дано, меблі купувалися тоді. В іншому ж квартира досить чистенька та доглянута. Є можливість проживання із тваринами.
5,5 тис грн коштуватиме оренда двокімнатної квартири в районі провулку Крушельницької. Житло знаходиться на другому поверсі 9-ти поверхового будинку, в одній кімнаті є диван та крісла, в іншій – тільки стіл і комоди, ліжка, стільців або крісел у ній немає. Також у квартирі не вистачає пральної машинки, але є бойлейр, плита та холодильник. Ремонт у квартирі був косметичний, підлога та двері не змінювалися з дня зведення будинку.
Трохи дорожче за 6 тис грн обійдеться трикімнатна квартира в районі ТЦ Караван. У квартирі є все – від бойлера до пральної машинки, два дивани та необхідний мінімум меблів для проживання. Ремонт був косметичний і торкнувся лише стін.
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