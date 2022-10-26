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Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяць

Сьогодні 12:23
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Лівобережний район – один із найбільш віддалених від центру масивів. Через своє розташування він менше користується популярністю, ніж, наприклад, Гагаріна чи Тітова. Тому знайти тут дешеву та велику квартиру досить легко. Найбільшою популярністю користується однокімнатне житло, тому ціни на нього приблизно такі самі, як і в інших районах міста.  Та більші квартири можуть бути аналогічні за вартістю або навіть дешевші. Журналісти dnepr.info з'ясували, скільки коштує оренда житлоплощі у цьому районі.

Новости Днепра про Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяць

Однокімнатна квартира на масиві Березинський коштуватиме 6,5 тис грн на місяць. Знаходиться вона на 7 поверсі 12 поверхового будинку. У ній є вся потрібна техніка та меблі, набір посуду та постільної білизни. У квартиру проведено Інтернет, є навіть комп’ютер, яким квартирант може скористатися. Ремонт був косметичний, стіни та підлоги «прикриті» килимами.

Новости Днепра про Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяць

Також можна зняти однокімнатну за 7 тис. грн на проспекті Миру. Насправді квартира двокімнатна, але в другій кімнаті знаходяться речі господарів, і тому вона закрита. Орендарю буде доступна одна кімната, кухня та ванна з туалетом. Є всі необхідні меблі, встановлено індивідуальне електричне опалення. Житло знаходиться на 9-му поверсі 16 поверхового будинку.

Новости Днепра про Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяць

8 тис грн коштуватиме однокімнатна квартира неподалік Донецького шосе. Нещодавно тут було зроблено ремонт, відносно нові меблі. Знаходиться на другому поверсі панельного будинку. З великих плюсів житла – автономне опалення та низькі комунальні, як стверджується в оголошенні.

Новости Днепра про Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяць

Стільки ж просять за двокімнатну квартиру на Лівобережному-3. У приміщенні нещодавно був ремонт, досить нові меблі, з техніки є не тільки водонагрівач, пральна машинка, а й мікрохвильова піч. Проведено Інтернет. Приймуть постояльця з маленьким песиком або слухняним кошеням.

Новости Днепра про Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяць

Аналогічна ціна на оренду трикімнатного житла в районі Березинки. Квартира знаходиться на 9 поверсі 10 поверхового будинку. У ній є два дивани, холодильник та пральна машина. Ремонт був косметичний і дано, меблі купувалися тоді. В іншому ж квартира досить чистенька та доглянута. Є можливість проживання із тваринами.

Новости Днепра про Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяць

5,5 тис грн коштуватиме оренда двокімнатної квартири в районі провулку Крушельницької. Житло знаходиться на другому поверсі 9-ти поверхового будинку, в одній кімнаті є диван та крісла, в іншій – тільки стіл і комоди, ліжка, стільців або крісел у ній немає. Також у квартирі не вистачає пральної машинки, але є бойлейр, плита та холодильник. Ремонт у квартирі був косметичний, підлога та двері не змінювалися з дня зведення будинку.

Новости Днепра про Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяць

Трохи дорожче за 6 тис грн обійдеться трикімнатна квартира в районі ТЦ Караван. У квартирі є все – від бойлера до пральної машинки, два дивани та необхідний мінімум меблів для проживання. Ремонт був косметичний і торкнувся лише стін.

Новости Днепра про Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяць

 

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Новости Днепра про Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяцьУкраїнська Новости Днепра про Оренда житла: де у Дніпрі можна зняти трикімнатну за 6 тис грн на місяцьРусский

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