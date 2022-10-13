Скільки коштує оренда однокімнатної квартири на проспекті Гагаріна у Дніпрі

Проспект Гагаріна у Дніпрі по праву може вважатися «студентським районом» міста. Тут знаходиться велика кількість вишів та гуртожитків. Будинки тут переважно «хрущовки», але є й висотні. А серед тих, хто хоче зняти квартиру на проспекті – переважно абітурієнти та студенти, які не хочуть жити у гуртожитку. Журналісти dnepr. info дізналися, скільки коштує оренда квартири у цьому районі.

Найдешевша квартира на Гагаріна знайшлася за ціною 6,5 тис. грн на місяць. Знаходиться на третьому поверсі «хрущовки». Стан – косметичний ремонт. Є бойлер, пральна машинка, духова шафа. Опалення централізоване. Всі необхідні меблі для проживання. Неподалік знаходиться торговий центр.

7 тис грн на місяць коштуватиме квартира на Гагаріна з автономним опаленням. Розташована вона на першому поверсі будинку-«сталінки», неподалік університету, де готують майбутніх юристів. З техніки є кондиціонер, пральна машинка, холодильник, мікрохвильова піч, проведений Інтернет. Господар не проти, якщо у квартирі разом із квартирантом проживатиме «нешкодлива домашня тварина».

Трохи дорожче – 7,5 тис грн на місяць коштуватиме квартира в районі того ж вузу, але вже на 6 поверсі 9-поверхового будинку. Встановлено кондиціонер, ліфт працює, у квартирі є потрібна техніка та меблі, нещодавно було проведено ремонт. Досить «свіжі» меблі та засклений балкон.

Стільки ж коштуватиме квартира в районі вулиці Ірпіньської. Квартира знаходиться на другому поверсі 5-ти поверхового будинку. Є всі меблі та техніка. Опалення централізоване, ремонт косметичний. Меблі досить нові і виглядає квартира, судячи з фото, досить охайно.

За 8,5 тис грн на місяць можна орендувати квартиру в одній із «хрущовок» на проспекті Гагаріна. Знаходиться приміщення на другому поверсі, санвузол суміжний. Нещодавно було виконано гарний ремонт, нова сантехніка. Опалення централізоване, а гарячої води є газова колонка. у квартирі є необхідні меблі та техніка, встановлений кондиціонер.

На кільці першого трамвая можна зняти квартиру за 9,5 тис грн. У ній сучасний ремонт, нові меблі та техніка. Є вся техніка – від мікрохвильової печі до варильної поверхні, проведений Інтернет та кабельне.

11 тис грн коштуватиме оренда квартири з гарним ремонтом та диваном на кухні. В однокімнатній квартирі два спальних місця у різних кімнатах. З техніки є все, що потрібно, нещодавно було проведено ремонт. Нові меблі.

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