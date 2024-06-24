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Опинилися на вулиці через борги: що відомо про батьків немовля, яке підкинули в лікарню Дніпра і що з дитиною зараз

Сьогодні 14:02
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Стало відомо, чому батьки 6-місячної дівчинки підкинули її до лікарні та що з дитиною зараз.

Новости Днепра про Опинилися на вулиці через борги: що відомо про батьків немовля, яке підкинули в лікарню Дніпра і що з дитиною зараз

Нагадаємо, що 13 червня у один з медзакладів Дніпра підкинули шестимісячну дівчинку. За словами генерального директора лікарні, вона була повністю здорова. Також там була записка.

Згодом начальниця управління служби в справах дітей Лівобережної адміністрації Олени Мушинської повідомила, що дитину залишила сімейна пара, яку виселили з квартири за борги. Про це повідомляє “Суспільне”.

За її словами, батьки не хотіли кидати дитину. В записці вони попрохали лікарів влаштувати дівчинку на два місяці, поки не зароблять гроші та знову не орендують квартиру.

“В записці вони написали, що дитину просять влаштувати на два місяці, поки вони зароблять якісь гроші і знову орендують квартиру. Батько учора сказав, що він влаштувався на роботу. Він у власника орендованої квартири брав кошти на розвиток бізнесу і бізнес в нього не склався і він йому заборгував дуже велику суму грошей. Тому власник житла попросив їх звільнити житло”, — зазначила Олена Мушинська і додала батьки дитини не мають залежностей.

Олена Мушинська зазначила, що зараз 6-місячна дівчинка разом з мамою у соціальному центрі. Вони будуть проживати там, поки не зможуть самостійно винаймати житло.

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Новости Днепра про Опинилися на вулиці через борги: що відомо про батьків немовля, яке підкинули в лікарню Дніпра і що з дитиною заразУкраїнська Новости Днепра про Опинилися на вулиці через борги: що відомо про батьків немовля, яке підкинули в лікарню Дніпра і що з дитиною заразРусский

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