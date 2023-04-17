Опинилася на окупованій території: жінка з Кривого Рогу розшукувала матір 4 місяці

На жаль, через війну багато українців втратили зв'язок зі своїми рідними.

Така доля спіткала і мешканку Кривого Рогу, яка розшукувала свою матір чотири місяці. Жінка знала тільки, що її мама знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг”.

Стареньку вдалося розшукати в Генічеську. Виявилося, що вона була тяжко поранена.

Завдяки зусиллям волонтерів літню жінку вивезли через територію рф до Білорусі. Напередодні Великодня на білорусько-українському кордоні її зустріла бригада екстреної медичної допомоги та доставила до дочки у Кривий Ріг.

Нарешті мама та донька разом.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: