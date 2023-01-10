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Опустилися на одне: Україна посіла 36 місце в рейтингу “привабливості” паспортів

Сьогодні 16:52
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Український паспорт посів 36 місце у рейтингу Henley Passport. 

Новости Днепра про Опустилися на одне: Україна посіла 36 місце в рейтингу

Про це йдеться в повідомленні на сайті Henley Passport. 

Так, у 2023 року українці можуть подорожувати без віз в 144 країни світу, та ми опинилися на 36 місці в рейтингу “привабливості” паспортів. Поруч з нами Панама та Парагвай.

У 2022 році Україна була на 35 місці. З країн Східної Європи нас “обігнали” Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина та Словенія. Натомість нижче нас у рейтингу Молдова, Грузія, Туреччина, Росія та інші країни так званого “пострадянського” простору.

Очолюють список: Японія, Сінгапур, Південна Корея, Німеччина, Іспанія. Найгірші показники отримали Афганістан, Сирія, Ірак та Пакистан.

Що це за рейтинг?

The Henley Passport Index ㅡ глобальний рейтинг країн, який вимірює ступінь свободи пересування світом їхніх громадян. З 2005 року цей рейтинг «привабливості паспортів» створює міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners. Усього компанія оцінює документи 199 країн. 

Для формування рейтингу Henley & Partners використовує базу Timatic, яка збирає дані про паспортні, візові й митні вимоги кожної країни та території. Країни, з чиїми паспортами громадяни отримують найбільше перешкод під час подорожей, отримують найнижчі бали в індексі, і навпаки.

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