4 сейфи та кухня 80 кв.м: як виглядає квартира за 153 тис грн в оренду у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі можна винайняти квартиру від 5 тис грн на місяць до нескінченності. Все залежить від стану житла та місця знаходження будинку з квартирою. Найдорожчі приміщення здають у центральній частині міста, в елітних новобудовах. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-5 квартир із орендною платою від 100 тис грн на місяць у Дніпрі.

Зняти квартиру на вулиці Вернадського у Дніпрі коштуватиме 153,5 тис грн на місяць. Додатково доведеться платити за комунальні послуги – це близько 1,5 тис. грн на місяць. Загальна площа квартири становить 205 кв м, розмір кухні дорівнює розміру середньостатистичної двокімнатної квартири – 45 кв м.

Тут також є чотири окремі кімнати, величезна тераса та три санвузли. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою. З вікон можна милуватися Дніпром, а всі мешканці будинку мають «свій вихід до міського парку».

Загалом у квартирі 5 кімнат. Власникам тварин її не здадуть, а от якщо у орендарів будуть діти – для них уже готові дитячі.

Зняти 4-кімнатну квартиру в Дніпрі можна за 112,3 тис грн. Знаходиться вона на 11 поверсі 20 поверхового будинку, розташованого на вулиці Вернадського. У квартирі 5 спальних місць, загальна площа становить 100 кв. м.

Потрібно буде оплачувати комунальні послуги – від 2,5 до 4 тис. грн на місяць. Квартира оснащена системою «розумний дім». У вартість оренди входить також два паркомісця.

Аналогічна вартість оренди квартири на вулиці Архітектора Дольника. Незважаючи на те, що у квартирі всього 3 кімнати, там є 6 спальних місць та 260 кв м загальної площі. Оплата комунальних до оренди не входить. З тваринами квартирантів не візьмуть.

Як зазначено в оголошенні, кухня у квартирі займає 80 кв м, але спланована на кухню-вітальню та зону відпочинку. Є дитяча кімната та три санвузли.

Зняти 3-кімнатну квартиру на Набережній Перемоги коштуватиме 100 тис грн на місяць. У квартирі 160 кв м загальної площі та 6 спальних місць. Додатково потрібно платити за комуналку.

У квартирі є кухня-вітальня, 2 туалети, вбиральня та кімната для прання речей.

Також 100 тис грн буде коштувати оренда квартири з 4 кімнат на вулиці Єфремова. Загальна площа приміщення 170 кв м. Плата за комуналку вже входить у ціну оренди.

У квартирі є дитяча, кухня-студія, спальня, 3 санвузли та 4 сейфи.

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