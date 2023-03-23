4 сейфи та кухня 80 кв.м: як виглядає квартира за 153 тис грн в оренду у Дніпрі (ФОТО)

Зняти квартиру на вулиці Вернадського у Дніпрі коштуватиме 153,5 тис грн на місяць. Додатково доведеться платити за комунальні послуги – це близько 1,5 тис. грн на місяць. Загальна площа квартири становить 205 кв м, розмір кухні дорівнює розміру середньостатистичної двокімнатної квартири – 45 кв м.
Тут також є чотири окремі кімнати, величезна тераса та три санвузли. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою. З вікон можна милуватися Дніпром, а всі мешканці будинку мають «свій вихід до міського парку».
Загалом у квартирі 5 кімнат. Власникам тварин її не здадуть, а от якщо у орендарів будуть діти – для них уже готові дитячі.
Зняти 4-кімнатну квартиру в Дніпрі можна за 112,3 тис грн. Знаходиться вона на 11 поверсі 20 поверхового будинку, розташованого на вулиці Вернадського. У квартирі 5 спальних місць, загальна площа становить 100 кв. м.
Потрібно буде оплачувати комунальні послуги – від 2,5 до 4 тис. грн на місяць. Квартира оснащена системою «розумний дім». У вартість оренди входить також два паркомісця.
Аналогічна вартість оренди квартири на вулиці Архітектора Дольника. Незважаючи на те, що у квартирі всього 3 кімнати, там є 6 спальних місць та 260 кв м загальної площі. Оплата комунальних до оренди не входить. З тваринами квартирантів не візьмуть.
Як зазначено в оголошенні, кухня у квартирі займає 80 кв м, але спланована на кухню-вітальню та зону відпочинку. Є дитяча кімната та три санвузли.
Зняти 3-кімнатну квартиру на Набережній Перемоги коштуватиме 100 тис грн на місяць. У квартирі 160 кв м загальної площі та 6 спальних місць. Додатково потрібно платити за комуналку.
У квартирі є кухня-вітальня, 2 туалети, вбиральня та кімната для прання речей.
Також 100 тис грн буде коштувати оренда квартири з 4 кімнат на вулиці Єфремова. Загальна площа приміщення 170 кв м. Плата за комуналку вже входить у ціну оренди.
У квартирі є дитяча, кухня-студія, спальня, 3 санвузли та 4 сейфи.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який душив інспектора з паркування.
З'явився розклад головних подій пов'язаних з НМТ для випускників.
У парку Шевченка у Дніпрі встановлено кілька скульптур тварин. Частина…
Троє мешканців Дніпра організувати схему ухилення від мобілізації.