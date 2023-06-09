Оновили графіки: «Укрзалізниця» змінила розклад потягів через Дніпро

«Укрзалізниця» додає нові зупинки до існуючих маршрутів потягів. Зміни торкнулися дев’яти рейсів. Серед них – потяги, які курсують через Дніпро.

Зміна розкладу буде проводитись поступово:

з 10 червня поїзди №95/96 Київ – Рахів та №40/39 Запоріжжя – Солотвино отримають зупинку у Бердичеві;

з 11 червня буде додано зупинку на станції Гребінка для рейсів №21/22 Харків – Львів та №104/103 Львів – Краматорськ;

з 15 червня поїзд №45/46 Ужгород – Харків зупинятиметься на станції Миколаїв-Дністровський;

також з 15 червня рейс №26/236 Одеса – Чернівці – Рахів розшириться зупинкою на станції Вигода;

з 23 червня поїзд 78/77 Одеса – Ковель почне зупинятися на станції Ярошенко;

також з 23 червня до рейсу №86/85 Запоріжжя – Львів додадуть зупинку в Підзамчі;

з 2 липня новопризначений поїзд №248/247 Одеса – Київ почне зупинятися у Врадіївці.

Варто зазначити, що потяги Запоріжжя – Солотвино та Запоріжжя – Львів курсують через Дніпро.

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