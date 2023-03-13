За його словами, місце вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством. Тому їх можуть вручати і на роботі, і на блокпосту, і в кафе, і на вулиці.
Лубінець зазначив, що вручати повістки можуть:
Також омбудсман підкреслив, що той, кому вручають повістку, має право дізнатися, хто її видає, та перевірити посвідчення уповноваженої особи.
Важливо: перед тим, як прийняти повістку, варто уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, перевіривши правильність заповнення документів.
Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність, – зазначив Дмитро Лубінець.
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