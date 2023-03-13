Омбудсман розповів, чи можна вручати повістки на вулиці та хто може це робити

Омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі розповів, чи є законним процес видачі повісток на вулиці або в громадських місцях? Хто має право вручити повістку та чи можливо перевірити документи особи, яка її вручає?

За його словами, місце вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством. Тому їх можуть вручати і на роботі, і на блокпосту, і в кафе, і на вулиці.

Лубінець зазначив, що вручати повістки можуть:

ограни місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, зокрема, закладів освіти (незалежно від підпорядкування та форми власності);

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Також омбудсман підкреслив, що той, кому вручають повістку, має право дізнатися, хто її видає, та перевірити посвідчення уповноваженої особи.

Важливо: перед тим, як прийняти повістку, варто уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, перевіривши правильність заповнення документів.

Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність, – зазначив Дмитро Лубінець.

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