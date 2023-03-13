Омбудсман розповів, чи можна вручати повістки на вулиці та хто може це робити - Днепр Инфо
Омбудсман розповів, чи можна вручати повістки на вулиці та хто може це робити
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Сегодня 17:36

Омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі розповів, чи є законним процес видачі повісток на вулиці або в громадських місцях? Хто має право вручити повістку та чи можливо перевірити документи особи, яка її вручає?

Новости Днепра про Омбудсман розповів, чи можна вручати повістки на вулиці та хто може це робити

За його словами, місце вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством. Тому їх можуть вручати і на роботі, і на блокпосту, і в кафе, і на вулиці.

Лубінець зазначив, що вручати повістки можуть:

  • ограни місцевого самоврядування;
  • керівники підприємств, установ, організацій, зокрема, закладів освіти (незалежно від підпорядкування та форми власності);
  • управителі багатоквартирних будинків;
  • посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Також омбудсман підкреслив, що той, кому вручають повістку, має право дізнатися, хто її видає, та перевірити посвідчення уповноваженої особи.

Важливо: перед тим, як прийняти повістку, варто уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, перевіривши правильність заповнення документів.

Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність, – зазначив Дмитро Лубінець.

Новости Днепра про Омбудсман розповів, чи можна вручати повістки на вулиці та хто може це робити

Новости Днепра про Омбудсман розповів, чи можна вручати повістки на вулиці та хто може це робити

Новости Днепра про Омбудсман розповів, чи можна вручати повістки на вулиці та хто може це робити

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Новости Днепра про Омбудсман розповів, чи можна вручати повістки на вулиці та хто може це робитиУкраїнська

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