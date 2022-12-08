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  • “Олів’є“ подорожчав: дніпрянам повідомили, скільки буде коштувати новорічний салат

“Олів’є“ подорожчав: дніпрянам повідомили, скільки буде коштувати новорічний салат

Сьогодні 19:15
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В Україні зростають ціни на всі продукти, та інгредієнти для салату "Олів'є" не стали винятком. Стало відомо, що улюблена новорічна страва українців коштуватиме у грудні 2022 року.

Новости Днепра про “Олів'є“ подорожчав: дніпрянам повідомили, скільки буде коштувати новорічний салат

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що новорічний стіл українців буде недешевим. Проблема не лише у подорожчанні продуктів, а й в падінні доходів жителів країни. Традиційний салат “Олів’є” коштуватиме набагато дорожче, ніж рік тому.

“За нашими підрахунками цього року один кілограм “Олів’є” коштуватиме українцям близько 340 грн. Рік тому ця ціна становила десь 250 грн. Тобто подорожчання близько 40%. Це відповідає загальному зростанню цін на продукти харчування, яке ми спостерігаємо останнім часом”, – зазначив експерт.

Аналітик звернув увагу на офіційні дані Держстату, згідно з якими продукти подорожчали на 37% порівняно з минулим роком. При цьому зросла вартість як вітчизняних, так і імпортних товарів, оскільки ціни залежать від вартості енергоносіїв та курсу долара.

Пендзин вважає, що і після Нового року продукти не стануть дешевшими. В уряді спрогнозували, що 2023-го ціни на них зростуть ще на 28%, це закладено в держбюджеті.

“Реальні доходи населення впали на чверть. І людям тепер важче забезпечувати себе продуктами харчування. Але в країні війна, інакше бути не може”, – цитує економіста “Апостроф”.

Також наголошено, що подорожчання торкнеться спиртних напоїв та алкоголю, тому що збільшаться витрати на їх виробництво.

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Новости Днепра про “Олів'є“ подорожчав: дніпрянам повідомили, скільки буде коштувати новорічний салатУкраїнська Новости Днепра про “Олів'є“ подорожчав: дніпрянам повідомили, скільки буде коштувати новорічний салатРусский

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