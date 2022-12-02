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Олігарх із Дніпра більше не мільярдер: втратив понад мільярд доларів

Сьогодні 13:00
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Олігарх із Дніпра Ігор Коломойський більше не мільярдер.

Новости Днепра про Олігарх із Дніпра більше не мільярдер: втратив понад мільярд доларів

Про це пише Forbes.

2021 року видання оцінило його статки у $1,8 млрд, тоді як зараз вони становлять лише $850 млн.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 акції “Укрнафти” та “Укртатнафти” були відчужені на користь держави. Ці активи були вагомою складовою бізнес-імперії неформальної групи “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, вона володіла близько 42% акцій “Укрнафти” та 28% акцій “Укртатнафти”.

Крім того, інша основа бізнесу групи “Приват” у вигляді металургійних активів (Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи) знецінилася вдвічі, з 310 млн дол до 120 млн дол. Медіаактиви, представлені часткою Коломойського у “Групі 1+1”, також знецінилися вдвічі, до 70 млн доларів. Завод “Дніпроазот”, що виробляє азотні добрива, впав в оцінці з 50 млн доларів до 30 млн доларів. Також до скорочення статків бізнесмена додалося падіння вартості активів в енергетиці (“Полтаваобленерго”, “Сумиобленерго”, “Чернігівобленерго” та “Дніпрообленерго”) – з 60 до 20 млн дол. Частки в Іллічівському морському рибному порту та Чорноморському паливному термінали вдвічі знецінилися до 20 млн дол.

Новости Днепра про Олігарх із Дніпра більше не мільярдер: втратив понад мільярд доларів

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Новости Днепра про Олігарх із Дніпра більше не мільярдер: втратив понад мільярд доларівУкраїнська

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