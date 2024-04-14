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Окупаційні війська вдарили по Нікополю дроном

Сьогодні 17:23
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росіяни вдарили по Нікополю дроном.

Новости Днепра про Окупаційні війська вдарили по Нікополю дроном

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні надійшла інформація від пресслужби ДСНС про те, що у Нікополі внаслідок ворожої атаки травмовано чоловіка.

Постраждали троє чоловік – 47, 57 та 64 років. У всіх множинні осколкові поранення. У одного ще й відкритий перелом ноги, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Чоловіків ушпиталили до лікарні — стан середньої важкості.

Внаслідок атаки сталося займання, пошкоджено 2 автівки. Деталі згодом.

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Новости Днепра про Окупаційні війська вдарили по Нікополю дрономУкраїнська

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