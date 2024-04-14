Окупаційні війська вдарили по Нікополю дроном

росіяни вдарили по Нікополю дроном.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні надійшла інформація від пресслужби ДСНС про те, що у Нікополі внаслідок ворожої атаки травмовано чоловіка.

Постраждали троє чоловік – 47, 57 та 64 років. У всіх множинні осколкові поранення. У одного ще й відкритий перелом ноги, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Чоловіків ушпиталили до лікарні — стан середньої важкості.

Внаслідок атаки сталося займання, пошкоджено 2 автівки. Деталі згодом.

Читайте також:

Українська

Автор: