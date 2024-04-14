Окупаційні війська вдарили по Нікополю дроном

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сьогодні надійшла інформація від пресслужби ДСНС про те, що у Нікополі внаслідок ворожої атаки травмовано чоловіка.
Постраждали троє чоловік – 47, 57 та 64 років. У всіх множинні осколкові поранення. У одного ще й відкритий перелом ноги, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Чоловіків ушпиталили до лікарні — стан середньої важкості.
Внаслідок атаки сталося займання, пошкоджено 2 автівки. Деталі згодом.
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