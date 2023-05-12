Окупанти зруйнували будинки та поранили людину у Нікополі

“День з тривогами, обстрілом. За інформацією станом на зараз, на жаль, 1 людину травмовано”, – йдеться у повідомленні Нікопольського міського голови Олександра Саюка.
Зазначається, що зруйновано 3 приватні житлові будинки, 1 господарчу споруду, паркан. Пошкоджено релігійну будівлю, 7 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 2 автомобілі, 5 парканів.
“Пошкоджено газопроводи та лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням”, – додав мер міста.
Читайте також:
Автор:
37-річний зловмисник викрав гаджет товариша, коли той спав. Через застосунок…
Російська армія у Донецькій області здійснила 36 атак, а українські…
Навесні у Дніпрі та по всій Україні традиційно дорожчають не…
У Дніпрі виготовили величезну бісквітну вишиванку.