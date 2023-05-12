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Окупанти зруйнували будинки та поранили людину у Нікополі

Сьогодні 19:45
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У п'ятницю, 12 травня, російські війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

Новости Днепра про Окупанти зруйнували будинки та поранили людину у Нікополі

“День з тривогами, обстрілом. За інформацією станом на зараз, на жаль, 1 людину травмовано”, – йдеться у повідомленні Нікопольського міського голови Олександра Саюка.

Зазначається, що зруйновано 3 приватні житлові будинки, 1 господарчу споруду, паркан. Пошкоджено релігійну будівлю, 7 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 2 автомобілі, 5 парканів.

“Пошкоджено газопроводи та лінії електропередач, фахівці працюють над їх відновленням”, – додав мер міста.

Новости Днепра про Окупанти зруйнували будинки та поранили людину у Нікополі

Новости Днепра про Окупанти зруйнували будинки та поранили людину у Нікополі

Новости Днепра про Окупанти зруйнували будинки та поранили людину у Нікополі

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Новости Днепра про Окупанти зруйнували будинки та поранили людину у НікополіУкраїнська Новости Днепра про Окупанти зруйнували будинки та поранили людину у НікополіРусский

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