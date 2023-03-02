Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Окупанти зруйнували багатоповерхівку у Запоріжжі: двоє загиблих, під завалами є люди

Окупанти зруйнували багатоповерхівку у Запоріжжі: двоє загиблих, під завалами є люди

Сьогодні 08:00
просмотров

Російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого двоє людей загинули.

Новости Днепра про Окупанти зруйнували багатоповерхівку у Запоріжжі: двоє загиблих, під завалами є люди

Про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

“Війська РФ практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. За попередньою інформацією, загинули 2 особи. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким. Усі відповідні служби працюють”, – заявив Куртев.

За його словами, на місці події вже розгорнуто пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей. Повна інформація про наслідки атаки ще не встановлюється.

Новости Днепра про Окупанти зруйнували багатоповерхівку у Запоріжжі: двоє загиблих, під завалами є люди

Читайте також:

Новости Днепра про Окупанти зруйнували багатоповерхівку у Запоріжжі: двоє загиблих, під завалами є людиУкраїнська Новости Днепра про Окупанти зруйнували багатоповерхівку у Запоріжжі: двоє загиблих, під завалами є людиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із Дніпропетровщини

    Під час виконання бойового завдання загинув старший солдат ЗСУ Соколовський…

    Юний хакер: дніпрянин зламав мільйон акаунтів українців та продавав паролі від них
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Юний хакер: дніпрянин зламав мільйон акаунтів українців та продавав паролі від них

    Юний житель Дніпра за допомогою спеціальної програми зламував акаунти веб-ресурсів…

    Окупанти обстріляли Нікопольський район та вбили поголів’я тварин
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Окупанти обстріляли Нікопольський район та вбили поголів’я тварин

    У середу, 1 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район у…

    ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупантів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Вчора 19:15
    ЗСУ знищили два склади боєприпасів окупантів, – Генштаб

    Українські військові знищили два склади боєприпасів окупантів, а загарбники продовжують…

    Наверх