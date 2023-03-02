Окупанти зруйнували багатоповерхівку у Запоріжжі: двоє загиблих, під завалами є люди

Російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого двоє людей загинули.

Про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

“Війська РФ практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. За попередньою інформацією, загинули 2 особи. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким. Усі відповідні служби працюють”, – заявив Куртев.

За його словами, на місці події вже розгорнуто пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей. Повна інформація про наслідки атаки ще не встановлюється.