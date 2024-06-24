Окупанти знову атакували Дніпропетровщину: постраждали троє людей

Внаслідок ворожого удару по Нікополю постраждали троє людей. 62-річний чоловік отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні. Також поранені дві жінки — 68 і 72 років. Вони будуть лікуватися амбулаторно.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Інші наслідки ще уточнюються.
Нагадаємо, вночі ворог у черговий раз атакував Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. У Мирівській громаді пошкоджено лінію електропередач. У Нікополі внаслідок ворожої атаки поранено 66-річну жінку, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Постраждала інфраструктура міста. Також пошкоджено лінії електропередач й газогони.
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