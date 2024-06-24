Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Окупанти знову атакували Дніпропетровщину: постраждали троє людей

Сьогодні 16:53
просмотров

Сьогодні вдень, 24 червня, окупанти знову обстріляли Нікопольщину.

Новости Днепра про Окупанти знову атакували Дніпропетровщину: постраждали троє людей

Внаслідок ворожого удару по Нікополю постраждали троє людей. 62-річний чоловік отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні. Також поранені дві жінки — 68 і 72 років. Вони будуть лікуватися амбулаторно.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Інші наслідки ще уточнюються.

Нагадаємо, вночі ворог у черговий раз атакував Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. У Мирівській громаді пошкоджено лінію електропередач. У Нікополі внаслідок ворожої атаки поранено 66-річну жінку, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Постраждала інфраструктура міста. Також пошкоджено лінії електропередач й газогони.

Читайте також:

Новости Днепра про Окупанти знову атакували Дніпропетровщину: постраждали троє людейУкраїнська Новости Днепра про Окупанти знову атакували Дніпропетровщину: постраждали троє людейРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі та області ДТЕК запровадить нові “світло-сірі” графіки відключень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:49
    У Дніпрі та області ДТЕК запровадить нові “світло-сірі” графіки відключень

    ДТЕК запровадить нові графіки.

    Добірка найбюджетніших басейнів Дніпра: де можна поплавати на лівому та правому березі і скільки це коштує
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Добірка найбюджетніших басейнів Дніпра: де можна поплавати на лівому та правому березі і скільки це коштує

    У Дніпрі не так багато басейнів просто неба бюджетної категорії,…

    У Дніпрі на проспекті Хмельницького чоловік з кухонним ножем кричав посеред вулиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:15
    У Дніпрі на проспекті Хмельницького чоловік з кухонним ножем кричав посеред вулиці

    Сьогодні, 24 червня, у Дніпрі чоловік з кухонним ножем кричав…

    На Дніпропетровщині рятували корову, яка загрузла в багні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:51
    На Дніпропетровщині рятували корову, яка загрузла в багні

    У Криворізькому районі рятували корову, яка втрапила в біду.

    Наверх