Окупанти знову атакували Дніпропетровщину: постраждали троє людей

Сьогодні вдень, 24 червня, окупанти знову обстріляли Нікопольщину.

Внаслідок ворожого удару по Нікополю постраждали троє людей. 62-річний чоловік отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні. Також поранені дві жінки — 68 і 72 років. Вони будуть лікуватися амбулаторно.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Інші наслідки ще уточнюються.

Нагадаємо, вночі ворог у черговий раз атакував Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе. У Мирівській громаді пошкоджено лінію електропередач. У Нікополі внаслідок ворожої атаки поранено 66-річну жінку, її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Постраждала інфраструктура міста. Також пошкоджено лінії електропередач й газогони.

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