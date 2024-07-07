Окупанти застосували нові літаки-камікадзе на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Виглядає він як поробка школяра початкових класів. Однак, замість традиційних каштанів і картону – фанера, алюмінієві трубки, липка стрічка та вибухівка. Електронна частина схожа на ту, що застосовується у фпв (квадрокоптерів) – камікадзе, — йдеться у дописі.
Основні відмінності літачка-камікадзе від фпв-камікадзе:
Ворог вже скеровував такі літачкі-камікадзе на території Мирівської, Марганецької та Покровської сільської громад.
Зараз їх близько 10, але їх кількість може зрости.
Якщо ви помітили уламки цього засобу або цілий літак на землі, треба одразу викликати ДСНС та поліцію. Він може вибухнути в будь-який момент.
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