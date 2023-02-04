Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район: наслідки з‘ясовуються

На Дніпропетровщині ніч на 4 лютого видалася неспокійною. Окупанти знову обстріляли Нікопольський район.

Зокрема, з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду, випустивши по ній з десяток снарядів.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Після вчорашнього затишшя російські окупанти знову взялися за своє: цієї ночі з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, випустивши по ній з десяток снарядів. Наразі точні наслідки з‘ясовуються, обстеження територій триває”, – уточнюється в повідомленні.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

В інших районах, як зазначає очільник ДОР, ніч минула тихо.

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