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  • Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район: наслідки з‘ясовуються

Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район: наслідки з‘ясовуються

Сьогодні 08:44
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На Дніпропетровщині ніч на 4 лютого видалася неспокійною. Окупанти знову обстріляли Нікопольський район.

Новости Днепра про Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район: наслідки з‘ясовуються

Зокрема, з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду, випустивши по ній з десяток снарядів. 

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. 

“Після вчорашнього затишшя російські окупанти знову взялися за своє: цієї ночі з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, випустивши по ній з десяток снарядів. Наразі точні наслідки з‘ясовуються, обстеження територій триває”, – уточнюється в повідомленні. 

На щастя, обійшлося без людських жертв. 

В інших районах, як зазначає очільник ДОР, ніч минула тихо. 

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Новости Днепра про Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район: наслідки з‘ясовуютьсяУкраїнська Новости Днепра про Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район: наслідки з‘ясовуютьсяРусский

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