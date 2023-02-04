Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район: наслідки з‘ясовуються

Зокрема, з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду, випустивши по ній з десяток снарядів.
Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“Після вчорашнього затишшя російські окупанти знову взялися за своє: цієї ночі з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду на Нікопольщині, випустивши по ній з десяток снарядів. Наразі точні наслідки з‘ясовуються, обстеження територій триває”, – уточнюється в повідомленні.
На щастя, обійшлося без людських жертв.
В інших районах, як зазначає очільник ДОР, ніч минула тихо.
Читайте також:
Анна Кравчук
Автор:
У суботу, 4 лютого, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють…
У січні потреба в потужності для Дніпропетровської області становила 2200…
У п'ятницю, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків…
Автомат Калашникова, магазини та понад 1, 2 тис. патронів до…