Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину

Нікопольщина знову потрапила під обстріл ворога. Окупанти поцілили по одній з громад з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«російська армія продовжує підтверджувати свою ницість щодня, обстрілюючи наші мирні міста і села. Сьогодні «прильоти» – у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Вона знову пережила артобстріл. Та головне, що обійшлося без жертв. Тихо було в інших районах Дніпропетровщини. Без обстрілів», – повідомив Сергій Лисак.