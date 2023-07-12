Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«російська армія продовжує підтверджувати свою ницість щодня, обстрілюючи наші мирні міста і села. Сьогодні «прильоти» – у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Вона знову пережила артобстріл. Та головне, що обійшлося без жертв. Тихо було в інших районах Дніпропетровщини. Без обстрілів», – повідомив Сергій Лисак.
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