Війська рф випустили по Дніпропетровській області понад 70 снарядів

Окупанти всю ніч 17 листопада обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Більше 70 снарядів прилетіло у Нікопольський район. Під «Гради» та важку артилерію потрапили чотири громади – Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська.

На щастя, люди не постраждали. Значні руйнування отримало лише місто Нікополь. Там понівечні приватні будинки та багатоповерхівки, господарські споруди, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 000 абонентів.

Також через обстріл знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу. Без води залишилися понад 40 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії.

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