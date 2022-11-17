Війська рф випустили по Дніпропетровській області понад 70 снарядів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Більше 70 снарядів прилетіло у Нікопольський район. Під «Гради» та важку артилерію потрапили чотири громади – Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська.
На щастя, люди не постраждали. Значні руйнування отримало лише місто Нікополь. Там понівечні приватні будинки та багатоповерхівки, господарські споруди, коледж, автівки, газогін та лінії електропередач. Без електрики 6 000 абонентів.
Також через обстріл знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу. Без води залишилися понад 40 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії.
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