Окупанти випустили на Нікополь понад 100 снарядів: поранено дитину

Росіяни сьогодні усю ніч знущалися над Нікопольським районом. Почали обстрілювати місто ще з вечора, застосовуючи «Гради» та важку артилерію. Постраждали троє людей, серед них дитина, всі у важкому стані.

Про це повідомляє голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

«Ворог сім разів накрив район вогнем з «Градів» та важкої артилерії.

На мирний Нікополь випустив понад 100 снарядів! Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі.

У місті понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації», – розповів Резніченко.

У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.

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