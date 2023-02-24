Окупанти всю ніч гатили з артилерії по Нікопольському району (ФОТО)

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“Окупанти гатили з важкої артилерії, обстрілюючи мирний Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську громади”, – зазначив посадовець.
За словами Лукашука, у Нікополі пошкоджено вісім приватних будинків і півдесятка господарських споруд, два магазини, кафе. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.
“Інші наші райони ворожих атак цієї ночі не зазнали”, – додав глава ДОР.
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