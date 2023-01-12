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Окупанти вночі вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району

Сьогодні 09:30
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Окупанти в ніч на 12 січня вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району.

Новости Днепра про Окупанти вночі вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району

Під ворожу атаку потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди не постраждали. 

Понiвеченi кілька приватних будинків та господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються, зазначають у Дніпропетровській ОВА.

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