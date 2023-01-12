Окупанти вночі вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району

Під ворожу атаку потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди не постраждали.
Понiвеченi кілька приватних будинків та господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються, зазначають у Дніпропетровській ОВА.
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