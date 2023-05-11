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Окупанти вночі обстріляли Нікополь: подробиці атаки

Сьогодні 08:30
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Російські окупанти в ніч проти 11 травня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Окупанти вночі обстріляли Нікополь: подробиці атаки

Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
 
“Під ударом ворожої артилерії ввечері й уночі був Нікополь. Минулося без загиблих і постраждалих”, – написав Лисак.
 
Унаслідок обстрілів у місті пошкоджено три приватні будинки, чотири господарські споруди та авто. Крім цього, обірвано лінію електропередавання.
 
Уночі у Дніпропетровській області українські військові збили один ворожий дрон, додав голова ОВА.

Новости Днепра про Окупанти вночі обстріляли Нікополь: подробиці атаки

Новости Днепра про Окупанти вночі обстріляли Нікополь: подробиці атаки

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Новости Днепра про Окупанти вночі обстріляли Нікополь: подробиці атакиУкраїнська Новости Днепра про Окупанти вночі обстріляли Нікополь: подробиці атакиРусский

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