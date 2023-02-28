Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії: фото наслідків

Російські окупанти у ніч на 28 лютого тричі били з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав, але є руйнування. За словами очільника обласної адміністрації, в мiстi пошкоджений готель, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто. “Окрім цього, обiрванi лiнiї електропередач”, – додав Лисак.

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