Окупанти вночі гатили по Нікополю з артилерії: фото наслідків

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав, але є руйнування.
За словами очільника обласної адміністрації, в мiстi пошкоджений готель, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.
“Окрім цього, обiрванi лiнiї електропередач”, – додав Лисак.
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