Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)

Під прицілом опинилися Марганецька громада та Нікополь.
“У Нікополі пошкоджено три приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Зачепило легковий автомобіль і лінію електропередач. Фахівці обстежують атаковані території. З’ясовують, якого ще лиха наробили рашисти”, – повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровскої ОВА Сергій Лисак.
На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.
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