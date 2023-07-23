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Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)

Сьогодні 08:34
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Ніч на 23 липня була у Дніпропетровській області неспокійною. Російські окупанти двічі обстріляли регіон з важкої артилерії.

Новости Днепра про Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)

Під прицілом опинилися Марганецька громада та Нікополь.

“У Нікополі пошкоджено три приватні будинки та стільки ж господарських споруд. Зачепило легковий автомобіль і лінію електропередач. Фахівці обстежують атаковані території. З’ясовують, якого ще лиха наробили рашисти”, – повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровскої ОВА Сергій Лисак.

На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає. 

Новости Днепра про Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)

Новости Днепра про Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)

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Новости Днепра про Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)Українська Новости Днепра про Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)Русский

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