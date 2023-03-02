Окупанти вночі два рази вдарили по Нікополю та району

Окупанти в ніч на 2 березня два рази вдарили з важкої артилерії по Нікополю та району/

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок нічних обстрілів у Нікополі пошкоджено дитсадок, три магазини, аптеку. Також під ворожий вогонь потрапили вісім п’ятиповерхівок, гаражі, автівки, електромережі, водогін.

В Червоногригорівській громаді, яка теж потрапила під вогонь, наслідки атаки ще уточнюються. На щастя, постраждалих та загиблих немає.

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