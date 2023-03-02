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Окупанти вночі два рази вдарили по Нікополю та району

Сьогодні 09:30
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Окупанти в ніч на 2 березня два рази вдарили з важкої артилерії по Нікополю та району/

Новости Днепра про Окупанти вночі два рази вдарили по Нікополю та району

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.  

Внаслідок нічних обстрілів у Нікополі пошкоджено дитсадок, три магазини, аптеку. Також під ворожий вогонь потрапили вісім п’ятиповерхівок, гаражі, автівки, електромережі, водогін.  

В Червоногригорівській громаді, яка теж потрапила під вогонь, наслідки атаки ще уточнюються. На щастя, постраждалих та загиблих немає.

Новости Днепра про Окупанти вночі два рази вдарили по Нікополю та району

Новости Днепра про Окупанти вночі два рази вдарили по Нікополю та району

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Новости Днепра про Окупанти вночі два рази вдарили по Нікополю та районуУкраїнська Новости Днепра про Окупанти вночі два рази вдарили по Нікополю та районуРусский

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