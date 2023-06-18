Окупанти вдень знову обстріляли Нікополь: пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури

Сьогодні вдень, 18 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворожими снарядами було пошкоджено 2 обʼєкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

“Ворог за останні кілька днів активно атакує певні інфраструктурні об’єкти, серйозно ускладнюючи забезпечення городян міста водопостачанням. Нікополь розташований всього за 10 км від ворога через “зникле” водосховище. А до Енергодару напряму – 21 км”, – уточнив він.

Крім того, внаслідок сьогоднішнього обстрілу пошкодження отримали 9 приватних житлових будинків, 7 господарських споруд, автомобіль, паркани, панелі сонячної електростанції, газопровід та 2 лінії електропередачі.

На щастя, обійшлося без поранених та загиблих серед цивільного населення.

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