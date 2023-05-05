Окупанти тричі за день обстріляли Нікопольський район: подробиці

Тричі протягом дня окупанти гатили по Нікопольському району. З важкої артилерії та РСЗВ накривали Марганецьку,Червоногригорівську громади та сам Нікополь.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок атак люди не постраждали, але є пошкодження приватного будинку та господарської споруди. Інші райони області – день без обстрілів.

«Минає ще один день звитяжної боротьби українського народу проти російських окупантів. Кожен день наші захисники і захисниці наближають ту довгоочікувану хвилину, коли кожен з нас почує найголовніші слова – Україна перемогла. Покладаємося на наші Сили оборони, віримо в Президента і разом – до нашої мети», – написав Лукашук.

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