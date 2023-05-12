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Окупанти тренуються швидко тікати із Запорізької АЕС, – “Енергоатом”

Сьогодні 16:18
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Новости Днепра про Окупанти тренуються швидко тікати із Запорізької АЕС, -

Російські військові, що перебувають на Запорізькій АЕС в Енергодарі, проводили навчання зі швидкої евакуації на випадок українського контрнаступу.

Про це заявив голова НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Вони всі готуються до евакуації і навіть проводили там тренування з дуже швидких зборів і з завантаження всього майна, яке вони награбували, і виїзду з території станції по першому поклику, по першій команді, коли це буде потрібно, – сказав він.

Водночас, за його словами, останнім часом на Запорізькій АЕС побільшало російських військових, і фактично станція стала опорною точкою, де окупанти зберігають багато зброї, вантажівок, обладнання та приватних автівок, які відібрали у цивільних. Однак вибудовувати лінію захисту на атомній станції у разі наступу ЗСУ вони не будуть, вважає Котін.

Перед загрозою наступу ЗСУ вони просто там збираються, щоб забезпечити свій захист і щоб бути в одному місці, щоб виїхати якомога швидше. Я не думаю, що вони збираються її боронити і вибудовувати якийсь захист зараз. Зараз вони просто там знаходяться як в укріпленні і просто очікують евакуації, – сказав голова «Енергоатому».

Зазначимо, Запорізька АЕС перебуває в окупації з березня 2022 року.

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Новости Днепра про Окупанти тренуються швидко тікати із Запорізької АЕС, - Українська

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