Окупанти скерували на Нікополь дрон-камікадзе, – ОВА

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Атаковану локацію обстежують. З’ясовують наслідки. Без руйнувань не обійшлося у Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Уламки збитої там ракети розкидало по територіях садових товариств, – сказано у повідомленні очільника ОВА.
Повністю зруйнований дачний будинок, ще 16 – пошкоджено. Знищена й господарська споруда, 2 – понівечено. Зачепило також і автівку.
Всюди обійшлося без жертв і постраждалих. Голова ОДА нагадує про важливість дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.
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