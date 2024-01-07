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Окупанти скерували на Нікополь дрон-камікадзе, – ОВА

Сьогодні 18:48
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Російські окупанти сьогодні скерували на Нікополь дрон-камікадзе.

Новости Днепра про Окупанти скерували на Нікополь дрон-камікадзе, - ОВА

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Атаковану локацію обстежують. З’ясовують наслідки. Без руйнувань не обійшлося у Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Уламки збитої там ракети розкидало по територіях садових товариств, – сказано у повідомленні очільника ОВА.

Повністю зруйнований дачний будинок, ще 16 – пошкоджено. Знищена й господарська споруда, 2 – понівечено. Зачепило також і автівку.

Всюди обійшлося без жертв і постраждалих. Голова ОДА нагадує про важливість дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.

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Новости Днепра про Окупанти скерували на Нікополь дрон-камікадзе, - ОВАУкраїнська Новости Днепра про Окупанти скерували на Нікополь дрон-камікадзе, - ОВАРусский

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