Окупанти ракетами обстріляли багатоповерхівки у Запоріжжі: під завалами люди

Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Руйнування зазнали житлові будинки. Точна кількість постраждалих ще не відома.
Окупанти випустили по житлових багатоповерхівках 7 ракет. Зруйновано цілі під’їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальні служби працюють на місцях.
Школи та лікарні готуються приймати постраждалих.
Читайте також:
Автор:
Збройні сили України за добу відбили атаки росіян у районах…
Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном –…
Ввечері російські окупанти в черговий раз обстріляли Нікопольський район. На…
5 жовтня в Новомосковському районі знайшли 45-річного мешканця села Кільчень,…