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Окупанти ракетами обстріляли багатоповерхівки у Запоріжжі: під завалами люди

Вчора 08:30
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Російські військові вранці завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Новости Днепра про Окупанти ракетами обстріляли багатоповерхівки у Запоріжжі: під завалами люди

Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Руйнування зазнали житлові будинки. Точна кількість постраждалих ще не відома.

Окупанти випустили по житлових багатоповерхівках 7 ракет. Зруйновано цілі під’їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальні служби працюють на місцях.

Школи та лікарні готуються приймати постраждалих.

Новости Днепра про Окупанти ракетами обстріляли багатоповерхівки у Запоріжжі: під завалами люди

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Новости Днепра про Окупанти ракетами обстріляли багатоповерхівки у Запоріжжі: під завалами людиУкраїнська Новости Днепра про Окупанти ракетами обстріляли багатоповерхівки у Запоріжжі: під завалами людиРусский

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