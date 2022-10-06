Окупанти ракетами обстріляли багатоповерхівки у Запоріжжі: під завалами люди

Російські військові вранці завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Руйнування зазнали житлові будинки. Точна кількість постраждалих ще не відома.

Окупанти випустили по житлових багатоповерхівках 7 ракет. Зруйновано цілі під’їзди. Під завалами перебувають люди. Рятувальні служби працюють на місцях.

Школи та лікарні готуються приймати постраждалих.

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