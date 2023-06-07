Окупанти протягом 7 червня атакували Нікопольський район

Протягом 7 червня російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли Нікопольського району.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

По Мирівській громаді зафіксована атака з дрона, внаслідок якої пошкоджено 2 приватних житлових будинки, господарча споруда, 3 автомобілі та трактор.

Внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя пошкоджено навчальний заклад, 2 приватні підприємства, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, газопровід низького тиску та лінію електропередач.

Загиблих та поранених немає.

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