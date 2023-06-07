Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Окупанти протягом 7 червня атакували Нікопольський район

Сьогодні 22:00
просмотров

Протягом 7 червня російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли Нікопольського району.

Новости Днепра про Окупанти протягом 7 червня атакували Нікопольський район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

По Мирівській громаді зафіксована атака з дрона, внаслідок якої пошкоджено 2 приватних житлових будинки, господарча споруда, 3 автомобілі та трактор.

Внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя пошкоджено навчальний заклад, 2 приватні підприємства, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, газопровід низького тиску та лінію електропередач.

Загиблих та поранених немає.

Новости Днепра про Окупанти протягом 7 червня атакували Нікопольський район

Новости Днепра про Окупанти протягом 7 червня атакували Нікопольський район

Читайте також:

Новости Днепра про Окупанти протягом 7 червня атакували Нікопольський районУкраїнська Новости Днепра про Окупанти протягом 7 червня атакували Нікопольський районРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Кому повезло: у Дніпрі комунальники повернули воду мешканцям кількох вулиць
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Кому повезло: у Дніпрі комунальники повернули воду мешканцям кількох вулиць

    У Дніпрі мешканцям кількох вулиць повернули водопостачання 7 червня.

    Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителям Енергодара радять залишити місто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю: жителям Енергодара радять залишити місто

    Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який…

    Тримаємо фронт: ситуація на вечір 7 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Тримаємо фронт: ситуація на вечір 7 червня

    Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської…

    Прямуючи до Дніпра, Mercedes на трасі на смерть збив 15-річного велосипедиста
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Прямуючи до Дніпра, Mercedes на трасі на смерть збив 15-річного велосипедиста

    У середу, 7 червня, на трасі М-30 Знам’янка-Луганськ-Ізварине сталася смертельна…

    Наверх