Окупанти протягом 7 червня атакували Нікопольський район

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
По Мирівській громаді зафіксована атака з дрона, внаслідок якої пошкоджено 2 приватних житлових будинки, господарча споруда, 3 автомобілі та трактор.
Внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя пошкоджено навчальний заклад, 2 приватні підприємства, 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, газопровід низького тиску та лінію електропередач.
Загиблих та поранених немає.
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