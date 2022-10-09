Окупанти під видом Шмигаля за допомогою deepfake намагалися зв’язатися з компанією Baykar

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У Росії за допомогою нових технологій намагалися дискредитувати співробітництво України і Туреччини. У Головному управлінні розвідки України повідомили про зірвану спробу провокації російських пранкерів директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара. У ГУР МО розказали: спецслужби ворога намагалися освоїти технологію, яка базується на штучному інтелекті та створює фальшиве зображення людини, яка говорить не властиві їй речі

росіяни від імені Дениса Шмигаля намагалися зв’язатися з засновником компанії, що виробляє безпілотники для України

у ГУР завчасно були готові до такої провокації та відповідно створили фейк секретаря компанії, який повідомив росіянам про те, що їх викрито і незабаром вони будуть притягнуті до відповідальності https://dnepr.info/wp-content/uploads/2022/10/IMG_4943.mp4 Українська Русский Елизавета Бельмас Автор:

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