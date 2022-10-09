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  • Окупанти під видом Шмигаля за допомогою deepfake намагалися зв’язатися з компанією Baykar

Окупанти під видом Шмигаля за допомогою deepfake намагалися зв’язатися з компанією Baykar

Сьогодні 16:52
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У Росії за допомогою нових технологій намагалися дискредитувати співробітництво України і Туреччини.
У Головному управлінні розвідки України повідомили про зірвану спробу провокації російських пранкерів директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара.
У ГУР МО розказали: 
  • спецслужби ворога намагалися освоїти технологію, яка базується на штучному інтелекті та створює фальшиве зображення людини, яка говорить не властиві їй речі
  • росіяни від імені Дениса Шмигаля намагалися зв’язатися з засновником компанії, що виробляє безпілотники для України
  • у ГУР завчасно були готові до такої провокації та відповідно створили фейк секретаря компанії, який повідомив росіянам про те, що їх викрито і незабаром вони будуть притягнуті до відповідальності

Новости Днепра про Окупанти під видом Шмигаля за допомогою deepfake намагалися зв'язатися з компанією BaykarУкраїнська Новости Днепра про Окупанти під видом Шмигаля за допомогою deepfake намагалися зв'язатися з компанією BaykarРусский

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