Окупанти обстріляли зранку село на Дніпропетровщині

Так, стало відомо про ворожі обстріли села Тернове Великомихайлівської ОТГ, Синельниківського району.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.
Артобстріл околиць населеного пункту стався приблизно о 9:30. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.
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