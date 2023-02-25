Окупанти обстріляли зранку село на Дніпропетровщині

Ранок суботи, 25 лютого, розпочався з повітряної тривоги по всій Україні, під час якої ворог атакував, зокрема, Дніпропетровщину.

Так, стало відомо про ворожі обстріли села Тернове Великомихайлівської ОТГ, Синельниківського району.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Артобстріл околиць населеного пункту стався приблизно о 9:30. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

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