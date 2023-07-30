Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Окупанти обстріляли вночі Дніпропетровщину: постраждали Криворізький і Нікопольський райони

Окупанти обстріляли вночі Дніпропетровщину: постраждали Криворізький і Нікопольський райони

Сьогодні 08:12
просмотров

Сьогодні вночі, 30 липня, російські окупанти вкотре тероризували Дніпропетровщину. Під ударом опинилася Нікопольщина, а також ворог скорегував два безпілотники на Криворізький район.

Новости Днепра про Окупанти обстріляли вночі Дніпропетровщину: постраждали Криворізький і Нікопольський райони

Так, агресор обстріляв Нікопольский район з важкої артилерії чотири рази: вгатив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. А на Криворізький район противник скерував два “шахеди”. Їх збили оборонці неба з ПвК «Південь».

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Уламки в Криворізькому районі впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджено складське приміщення.

Наслідки усіх атак уточнюютья. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Читайте також:

Новости Днепра про Окупанти обстріляли вночі Дніпропетровщину: постраждали Криворізький і Нікопольський райониУкраїнська Новости Днепра про Окупанти обстріляли вночі Дніпропетровщину: постраждали Криворізький і Нікопольський райониРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Треба знати: у Дніпрі 30 липня деякі трамваї змінять рух
Новини Дніпра
Сьогодні 08:29
Треба знати: у Дніпрі 30 липня деякі трамваї змінять рух

У неділю, 30 липня, дніпрянам варто бути готовими до змін…

Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів коноплі
Новини Дніпра
Вчора 20:35
Дніпровський Садівник: у Криворізькому районі чоловік виростив 2.5 тищ кущів коноплі

У Криворізькому районі поліція виявила понад 2.5 тищ кущів коноплі,…

Де у Дніпрі не буде води до завтра (адреси)
Новини Дніпра
Вчора 19:59
Де у Дніпрі не буде води до завтра (адреси)

Води немає на 10 вулицях Новоолександрівці та Дніпра.

ДТП і можливе обмеження руху на 4 місяці: яка ситуація на дорогах Дніпра
Новини Дніпра
Вчора 17:46
ДТП і можливе обмеження руху на 4 місяці: яка ситуація на дорогах Дніпра

У Дніпрі мають намір звузити проїзну частину на Слобожанському проспекту.…

Наверх