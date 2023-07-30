Окупанти обстріляли вночі Дніпропетровщину: постраждали Криворізький і Нікопольський райони

Сьогодні вночі, 30 липня, російські окупанти вкотре тероризували Дніпропетровщину. Під ударом опинилася Нікопольщина, а також ворог скорегував два безпілотники на Криворізький район.

Так, агресор обстріляв Нікопольский район з важкої артилерії чотири рази: вгатив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. А на Криворізький район противник скерував два “шахеди”. Їх збили оборонці неба з ПвК «Південь».

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Уламки в Криворізькому районі впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджено складське приміщення.

Наслідки усіх атак уточнюютья. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

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