Окупанти обстріляли вночі Дніпропетровщину: постраждали Криворізький і Нікопольський райони

Так, агресор обстріляв Нікопольский район з важкої артилерії чотири рази: вгатив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. А на Криворізький район противник скерував два “шахеди”. Їх збили оборонці неба з ПвК «Південь».
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Уламки в Криворізькому районі впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджено складське приміщення.
Наслідки усіх атак уточнюютья. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.
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