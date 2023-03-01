Окупанти обстріляли Нікопольський район та вбили поголів’я тварин

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Сьогодні в Нікопольському районі знову було гучно. Снаряди сипалися на Нікополь та Марганецьку громаду”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що агресор цілив по району тричі. Людей не зачепив.
“Пошкоджене фермерське господарство. Там російське залізяччя вбило поголів’я тварин. Руйнування є у 2 приватних будинках та 3 господарських спорудах”, – додав глава області.
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