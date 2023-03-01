Окупанти обстріляли Нікопольський район та вбили поголів’я тварин

У середу, 1 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та вбили поголів’я тварин.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні в Нікопольському районі знову було гучно. Снаряди сипалися на Нікополь та Марганецьку громаду”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що агресор цілив по району тричі. Людей не зачепив.