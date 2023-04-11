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Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватний будинок

Сьогодні 21:19
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У вівторок, 11 квітня, росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та пошкодили приватний будинок.

Новости Днепра про Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватний будинок

Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Росіяни продовжують терор Нікопольського району. Сьогодні ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відомо, що пошкоджено приватний житловий будинок.

“Працівники ДСНС з‘ясовують наслідки. На щастя, людей не зачепило”, – додав Лукашук.

 

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Новости Днепра про Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватний будинокУкраїнська

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