Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватний будинок

Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
“Росіяни продовжують терор Нікопольського району. Сьогодні ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі відомо, що пошкоджено приватний житловий будинок.
“Працівники ДСНС з‘ясовують наслідки. На щастя, людей не зачепило”, – додав Лукашук.
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