Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватний будинок

У вівторок, 11 квітня, росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та пошкодили приватний будинок.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук. “Росіяни продовжують терор Нікопольського району. Сьогодні ворог двічі обстріляв Марганецьку громаду”, – йдеться у повідомленні. Зазначається, що наразі відомо, що пошкоджено приватний житловий будинок. “Працівники ДСНС з‘ясовують наслідки. На щастя, людей не зачепило”, – додав Лукашук.

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