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Окупанти обстріляли Нікольщину двічі за ніч: що відомо

Сьогодні 09:30
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Нікопольський район двічі обстріляли з важкої артилерії.

Новости Днепра про Окупанти обстріляли Нікольщину двічі за ніч: що відомо

Російські окупанти не припиняли тероризувати Нікопольський район уночі 8 червня.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під приціл ворога потрапили Мирівська та Марганецька громади. Окупанти били по них із важкої артилерії.

На щастя, внаслідок атак ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють рятувальники. Наслідки обстрілу уточнюються.

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Новости Днепра про Окупанти обстріляли Нікольщину двічі за ніч: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Окупанти обстріляли Нікольщину двічі за ніч: що відомоРусский

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