Окупанти обстріляли лікарню на Дніпропетровщині: є загиблий

Ворог обстріляв Нікополь.

Окупанти з артилерії поцілили по території лікарні. На жаль, загинув 50-річний чоловік. Медикам не вдалося йогт врятувати.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджена будівля лікарні, гаражі, авто та лінія електропередач.

“Трагічна звістка з Нікополя. росіяни поцілили артилерією по території лікарні. Вбили 50-річного чоловіка. Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося. Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач”, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: