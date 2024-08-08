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Окупанти обстріляли лікарню на Дніпропетровщині: є загиблий

Сьогодні 13:35
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Ворог обстріляв Нікополь.

Новости Днепра про Окупанти обстріляли лікарню на Дніпропетровщині: є загиблий

Окупанти з артилерії поцілили по території лікарні. На жаль, загинув 50-річний чоловік. Медикам не вдалося йогт врятувати.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджена будівля лікарні, гаражі, авто та лінія електропередач.

“Трагічна звістка з Нікополя. росіяни поцілили артилерією по території лікарні. Вбили 50-річного чоловіка. Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося. Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач”, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи.

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Новости Днепра про Окупанти обстріляли лікарню на Дніпропетровщині: є загиблийУкраїнська Новости Днепра про Окупанти обстріляли лікарню на Дніпропетровщині: є загиблийРусский

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