Окупанти обстріляли лікарню на Дніпропетровщині: є загиблий

Окупанти з артилерії поцілили по території лікарні. На жаль, загинув 50-річний чоловік. Медикам не вдалося йогт врятувати.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджена будівля лікарні, гаражі, авто та лінія електропередач.
“Трагічна звістка з Нікополя. росіяни поцілили артилерією по території лікарні. Вбили 50-річного чоловіка. Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося. Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач”, – написав Сергій Лисак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи.
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