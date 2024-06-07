Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: загинула жінка

Ворог поцілив по Нікополю з артилерії. Внаслідок обстрілу загинула 71-річна жінка. Інші наслідки атаки ще уточнюються.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
“Росіяни знову вбили людину в Нікополі. Під час артобстрілу загинула 71-річна жінка. Мої співчуття рідним… Деталі щодо інших наслідків атаки уточнюємо”, – написав Сергій Лисак на своїй сторінці у Телеграм.
Нагадаємо, що сьогодні вночі внаслідок удару ворога по Нікополю постраждали дві жінки, віком 70 та 61 років. Вони лікуватимуться вдома.
У місті пошкоджено з півтора десятки приватних будинків, гараж, автомобілі та лінії електропередач. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 – понівечені.
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