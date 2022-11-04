Окупанти намагатимуться під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми, – ISW

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Російська влада намагається змусити перевести ЗАЕС до російської енергомережі, описуючи російський контроль як єдину можливість забезпечити електроенергією Запорізьку АЕС і теплом Енергодар та прилеглу територію, – йдеться у повідомленні ISW.
Раніше ми повідомляли, що ЗАЕС знову знеструмлена. Зараз станцію живлять резервні генератори, яким вистачить палива на 15 днів.
Російська окупаційна влада може передати ЗАЕС у російську енергомережу протягом цього 15-денного терміну, – зазначили аналітики ISW.
Нагадаємо, раніше ми писали, що МАГАТЕ не знайшла “брудну бомбу” в Україні.
Читайте також:
Автор:
Медики виконали останнє бажання тяжкохворої 50-річної пацієнтки та привезли її…
Нещодавно росія заявила, що Україна готує "брудну бомбу", яку планує…
Сьогодні на сторінці Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного в Instagram…
Україна сьогодні повернула із ворожого полону ще 107 військових. Шість…