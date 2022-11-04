Окупанти намагатимуться під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми, – ISW

Загарбники намагатимуться впродовж двох тижнів під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Російська влада намагається змусити перевести ЗАЕС до російської енергомережі, описуючи російський контроль як єдину можливість забезпечити електроенергією Запорізьку АЕС і теплом Енергодар та прилеглу територію, – йдеться у повідомленні ISW.

Раніше ми повідомляли, що ЗАЕС знову знеструмлена. Зараз станцію живлять резервні генератори, яким вистачить палива на 15 днів.

Російська окупаційна влада може передати ЗАЕС у російську енергомережу протягом цього 15-денного терміну, – зазначили аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше ми писали, що МАГАТЕ не знайшла “брудну бомбу” в Україні.

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