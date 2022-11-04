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  • Окупанти намагатимуться під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми, – ISW

Окупанти намагатимуться під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми, – ISW

Сьогодні 11:36
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Загарбники намагатимуться впродовж двох тижнів під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми.

Новости Днепра про Окупанти намагатимуться під’єднати ЗАЕС до російської енергосистеми, – ISW

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Російська влада намагається змусити перевести ЗАЕС до російської енергомережі, описуючи російський контроль як єдину можливість забезпечити електроенергією Запорізьку АЕС і теплом Енергодар та прилеглу територію, – йдеться у повідомленні ISW.

Раніше ми повідомляли, що ЗАЕС знову знеструмлена. Зараз станцію живлять резервні генератори, яким вистачить палива на 15 днів.

Російська окупаційна влада може передати ЗАЕС у російську енергомережу протягом цього 15-денного терміну, – зазначили аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше ми писали, що МАГАТЕ не знайшла “брудну бомбу” в Україні.

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