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Окупанти майже 15 разів протягом дня атакували Нікопольщину

Сьогодні 19:47
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Нікопольщина сьогодні знову опинилась під ворожим обстрілом.

Новости Днепра про Окупанти майже 15 разів протягом дня атакували Нікопольщину

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожі удари прийшлись по Марганецький й Мирівській громаді, а також по Нікополю.

Агресор гатив з артилерії, цілив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з безпілотників. Загалом російські війська здійснили майже півтора десятка атак. Понівечені промислове підприємство, одинадцять приватних будинків, сім господарських споруд, ще одна – знищена, — йдеться у дописі голови ОВА.

Пошкоджені 4 газогони лінія електропередач та сонячна панель.

Новости Днепра про Окупанти майже 15 разів протягом дня атакували Нікопольщину

Загорілась суха трава, пожежу вже загасили рятувальники.

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