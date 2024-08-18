Окупанти майже 15 разів протягом дня атакували Нікопольщину

Нікопольщина сьогодні знову опинилась під ворожим обстрілом.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворожі удари прийшлись по Марганецький й Мирівській громаді, а також по Нікополю.

Агресор гатив з артилерії, цілив дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з безпілотників. Загалом російські війська здійснили майже півтора десятка атак. Понівечені промислове підприємство, одинадцять приватних будинків, сім господарських споруд, ще одна – знищена, — йдеться у дописі голови ОВА.

Пошкоджені 4 газогони лінія електропередач та сонячна панель.

Загорілась суха трава, пожежу вже загасили рятувальники.

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