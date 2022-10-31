Окупанти кілька разів атакували Дніпропетровську область з повітря: загинула жінка

Вночі 31 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровську область РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікопольському районі під обстріл потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів із російських “Градів”.

Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка – поранена. Вона перебуває у лікарні.

У місті пошкоджено близько 30 багатоповерхових та приватних будинків. Постраждали місцевий ліцей, адміністративна будівля, автомобілі та лінії електропередач.

У Кам’янському районі ворог вдарив дронами-камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування. Зараз на місці працюють усі служби.

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