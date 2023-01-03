Окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район: подробиці

Розпочалася триста чотирнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Не вщухають обстріли Дніпропетровщини. Вкотре страждає Нікопольський район.

За повідомленням ДніпроОВА, за ніч район двічі зазнав атак російських «Ураганів» та важкої артилерії.

Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду.

Люди не постраждали. Проте є руйнування.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій – з’ясовують наслідки атак.

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