Окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район: подробиці

За повідомленням ДніпроОВА, за ніч район двічі зазнав атак російських «Ураганів» та важкої артилерії.
Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду.
Люди не постраждали. Проте є руйнування.
Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій – з’ясовують наслідки атак.
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