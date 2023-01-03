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Окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район: подробиці

Сьогодні 09:00
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Розпочалася триста чотирнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Не вщухають обстріли Дніпропетровщини. Вкотре страждає Нікопольський район.

Новости Днепра про Окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район: подробиці

За повідомленням ДніпроОВА, за ніч район двічі зазнав атак російських «Ураганів» та важкої артилерії.

Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду.

Люди не постраждали. Проте є руйнування.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій – з’ясовують наслідки атак.

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Новости Днепра про Окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Окупанти двічі за ніч обстріляли Нікопольський район: подробиціРусский

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