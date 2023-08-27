Окупанти двічі за день обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)

Ворог випустив з важкої артилерії півдесятка снарядів.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Зачепило приватний будинок. Найважливіше, що вціліли люди – без загиблих та постраждалих. В інших населених пунктах Дніпропетровщини неділя видалась спокійною”, – уточнив він.
Читайте також:
Автор:
У неділю, 27 серпня, у Дніпрі в районі житлового масиву…
У Дніпропетровській області розшукують 82-річну Олену Федорівну Коровянську, яка ще…
У Дніпрі з 28 по 31 серпня планується масштабне відключення…
У п'ятницю, 26 серпня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася…