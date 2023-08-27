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  • Окупанти двічі за день обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)

Окупанти двічі за день обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)

Сьогодні 19:42
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У неділю, 27 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинилася Мирівська громада.

Новости Днепра про Окупанти двічі за день обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)

Ворог випустив з важкої артилерії півдесятка снарядів.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“Зачепило приватний будинок. Найважливіше, що вціліли люди – без загиблих та постраждалих. В інших населених пунктах Дніпропетровщини неділя видалась спокійною”, – уточнив він. 

Новости Днепра про Окупанти двічі за день обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)

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