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Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: цілили по інфраструктурі

Сьогодні 08:55
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Окупанти знову обстрілювали Нікопольщину.

Новости Днепра про Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: цілили по інфраструктурі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пізно ввечері окупанти вгатили по Нікополю з важкої артилерії. Атакували його і з самого ранку. Застосували дрони-камікадзе, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Ворог цілив по міській інфраструктурі. Пошкоджені 2 вантажівки та легковик. 

Минулося без загиблих та постраждалих. 

В інших громадах Дніпропетровської області ніч пройшла без ворожих ударів. 

Вчора ми писали про те, що ворог за день майже 25 разів обстрілював Нікопольщину. 

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Новости Днепра про Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: цілили по інфраструктуріУкраїнська Новости Днепра про Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: цілили по інфраструктуріРусский

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