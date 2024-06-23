Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: цілили по інфраструктурі

Окупанти знову обстрілювали Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пізно ввечері окупанти вгатили по Нікополю з важкої артилерії. Атакували його і з самого ранку. Застосували дрони-камікадзе, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Ворог цілив по міській інфраструктурі. Пошкоджені 2 вантажівки та легковик.

Минулося без загиблих та постраждалих.

В інших громадах Дніпропетровської області ніч пройшла без ворожих ударів.

Вчора ми писали про те, що ворог за день майже 25 разів обстрілював Нікопольщину.

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