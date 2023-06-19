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Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

Сьогодні 22:00
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Російська армія атакувала Нікополь з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Новости Днепра про Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

Про це повідомляє головуа Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під вечір 19 червня окупанти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Через атаку російської армії по мирному місту постраждав 73-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.  

У Нікополі внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено газопровід, лінію електропередач, 16 приватних будинків, 9 господарських споруд, 2 – знищені повністю.

Новости Днепра про Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

Новости Днепра про Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

Новости Днепра про Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

Новости Днепра про Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

Новости Днепра про Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

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Новости Днепра про Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиціРусский

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