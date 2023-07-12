Окупанти атакували Нікополь: подробиці нічного обстрілу

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Серій Лисак.
В ніч з 11 на 12 липня ворог обстріляв Дніпропетровську область 6 разів. Під атаку з дрону та важкої артилерії потрапив Нікополь та Марганецька громада.
На щастя, загиблих та постраждалих немає. Лисак зазначає, що рятувальники продовжують обстежувати територію.
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