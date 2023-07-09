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  • Окупанти атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено житлові будинки (ФОТО)

Окупанти атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено житлові будинки (ФОТО)

Вчора 20:18
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Сьогодні вдень , 9 липня, ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. З важкої артилерії російські окупанти обстріляли Нікополь.

Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено житлові будинки (ФОТО)

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі. 

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено 4 приватних житлових будинки, 4 господарські споруди, лінія електропередачі.

На щастя, обійшлося без загиблих та поранених серед цивільного населення. В інших районах області було спокійно.

Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено житлові будинки (ФОТО)

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Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено житлові будинки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Окупанти атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії: пошкоджено житлові будинки (ФОТО)Русский

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